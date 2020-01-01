Tokenomie pentru DexQuark (QRK) Descoperă informații cheie despre DexQuark (QRK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DexQuark (QRK) DexQuark is a trade platform, designed specifically for pump fun coins. Official token of the platform is $QRK. Holders of $QRK are getting revenue share, and revenue share system is based on buyback & burn mechanism. We have an up and running trade platform with 1k+ daily unique visitors and 20+ Daily active traders. Growing every day. We can provide the data if necessary. The long term vision of the project is to become first Super DApp in the ecosystem, all in one platform. Details are mentioned in next question. Our token holders ($QRK) will have free access to all of our bots. Pagină de internet oficială: https://dexquark.io Carte albă: http://docsend.com/v/qnr3h/dexquark-pitchdeck Cumpără QRK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru DexQuark (QRK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DexQuark (QRK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 13.25K $ 13.25K $ 13.25K Ofertă totală: $ 895.67M $ 895.67M $ 895.67M Ofertă aflată în circulație: $ 895.67M $ 895.67M $ 895.67M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.25K $ 13.25K $ 13.25K Maxim dintotdeauna: $ 0.00107475 $ 0.00107475 $ 0.00107475 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului DexQuark (QRK)

Tokenomie pentru DexQuark (QRK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DexQuark (QRK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri QRK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri QRK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru QRK, explorează prețul în direct al tokenului QRK!

