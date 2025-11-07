Informații privind prețul pentru Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00127758$ 0.00127758 $ 0.00127758 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.89% Modificare de preț (1 zi) +3.34% Modificare de preț (7 zile) -14.88% Modificare de preț (7 zile) -14.88%

Prețul în timp real pentru Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DTF6900 a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DTF6900 este $ 0.00127758, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DTF6900 s-a modificat cu +0.89% în decursul ultimei ore, cu +3.34% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.88% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Capitalizare de piață $ 7.74K$ 7.74K $ 7.74K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.74K$ 7.74K $ 7.74K Ofertă află în circulație 815.86M 815.86M 815.86M Ofertă totală 815,858,279.47 815,858,279.47 815,858,279.47

Capitalizarea de piață actuală pentru Dex Trending Fund 6900 este $ 7.74K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DTF6900 este 815.86M, cu o ofertă totală de 815858279.47. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.74K.