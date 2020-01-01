Explorează tokenomia pentru DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului DESSAI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului DESSAI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Dessalines AI ($DESSAI) is a decentralized AI-powered project inspired by the legacy of Haitian revolutionary Jean-Jacques Dessalines. The project aims to promote financial inclusion and economic empowerment in underbanked communities, especially in Haiti, by integrating blockchain technology, cryptocurrency tools, and multilingual AI assistants tailored to local needs. Dessalines AI provides access to automated financial education, crypto trading insights, and job search capabilities. It seeks to bridge the gap between emerging digital finance tools and communities historically excluded from the global financial system. Pagină de internet oficială: https://app.virtuals.io/virtuals/15911 Tokenomie și analiză de preț pentru DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DessalinesAI by Virtuals (DESSAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 304.36K $ 304.36K $ 304.36K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 870.58M $ 870.58M $ 870.58M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 349.61K $ 349.61K $ 349.61K Maxim dintotdeauna: $ 0.00135965 $ 0.00135965 $ 0.00135965 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00035013 $ 0.00035013 $ 0.00035013 Află mai mult despre prețul tokenului DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Tokenomie pentru DessalinesAI by Virtuals (DESSAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DESSAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DESSAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DESSAI, explorează prețul în direct al tokenului DESSAI! Predicție de preț pentru DESSAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DESSAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru DESSAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DESSAI! 