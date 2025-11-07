Informații privind prețul pentru Depot App (DEPOT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01573771$ 0.01573771 $ 0.01573771 Cel mai mic preț $ 0.00013806$ 0.00013806 $ 0.00013806 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru Depot App (DEPOT) este $0.00015384. În ultimele 24 de ore, tokenul DEPOT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DEPOT este $ 0.01573771, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00013806.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DEPOT s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Depot App (DEPOT)

Capitalizare de piață $ 12.31K$ 12.31K $ 12.31K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 15.38K$ 15.38K $ 15.38K Ofertă află în circulație 80.00M 80.00M 80.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Depot App este $ 12.31K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DEPOT este 80.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 15.38K.