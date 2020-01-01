Tokenomie pentru Department Of Propaganda Everywhere (DOPE) Descoperă informații cheie despre Department Of Propaganda Everywhere (DOPE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Department Of Propaganda Everywhere (DOPE) $Dope is a decentralized Ethereum-based token with no intrinsic value, no guarantees of financial return, and no official team or roadmap. This token is purely experimental and for entertainment purposes only. Cryptocurrency investments are highly volatile and involve significant risks. Always do your own research before buying, selling, or holding $Dope. By participating, you acknowledge and accept all risks, including potential loss of funds. The creators, developers, and contributors bear no responsibility for any financial losses or decisions made. Trade responsibly and stay Dope. Pagină de internet oficială: https://dope.onl/

Tokenomie și analiză de preț pentru Department Of Propaganda Everywhere (DOPE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Department Of Propaganda Everywhere (DOPE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 67.38K $ 67.38K $ 67.38K Ofertă totală: $ 411.76B $ 411.76B $ 411.76B Ofertă aflată în circulație: $ 411.76B $ 411.76B $ 411.76B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 67.38K $ 67.38K $ 67.38K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Department Of Propaganda Everywhere (DOPE)

Tokenomie pentru Department Of Propaganda Everywhere (DOPE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Department Of Propaganda Everywhere (DOPE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DOPE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DOPE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DOPE, explorează prețul în direct al tokenului DOPE!

