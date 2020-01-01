Tokenomie pentru Department of Government Inefficiency (DOGIN) Descoperă informații cheie despre Department of Government Inefficiency (DOGIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Department of Government Inefficiency (DOGIN) DoginHood is a memecoin on Solana, set to grow into an expansive ecosystem and community hub. Its first web3 product is the pioneering, first-ever fully gamified launch platform—"Degen Caravan". Degen Caravan, as the first platform of its kind, is revolutionizing token launches by merging gamification with early investments. Players engage in a 24-hour event divided into hourly rounds, shooting Arrows to deal damage, earn points, and compete on leaderboards. What makes this platform truly unique is its deflationary system: every Arrow shot incurs a fee, with 50% directed to a Buyback, making $DOGIN deflationary. This way, players not only compete for allocation but actively boost the value of $DOGIN with each action. The 24-hour event, "Degen Caravan," isn't just gamified—it extends to the entire process of farming Arrows. Participants engage in a fully featured Telegram game where they must whack notorious cryptospace villains like Sam Dogman Fried and DogWon. We're accelerating content creation for DoginHood, aiming to deliver top-tier, memecoin-focused content that builds community, strengthens culture, and generally expands our IP. To support this, we're also pushing real-life products infused with our IP, expanding our presence beyond the digital world. The first real-life product we launched is "DoginFUEL," an energy drink that we'll use to sponsor as many conferences as possible to boost visibility and brand awareness. We already confirmed 5 countries where our next product will be in established real world stores, to be revealed. By combining high-quality, unique content and real-world products with the highest standard of web3 solutions, DoginHood ensures its growth into a thriving, long-lasting ecosystem that provides numerous utilities for the token, making it deflationary. Pagină de internet oficială: https://app.doginhood.io/ Carte albă: https://doginhood.gitbook.io/dogin-hood Cumpără DOGIN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Department of Government Inefficiency (DOGIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Department of Government Inefficiency (DOGIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 60.75K $ 60.75K $ 60.75K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 60.75K $ 60.75K $ 60.75K Maxim dintotdeauna: $ 0.00426472 $ 0.00426472 $ 0.00426472 Minim dintotdeauna: $ 0.00003983 $ 0.00003983 $ 0.00003983 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Department of Government Inefficiency (DOGIN)

Tokenomie pentru Department of Government Inefficiency (DOGIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Department of Government Inefficiency (DOGIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DOGIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DOGIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DOGIN, explorează prețul în direct al tokenului DOGIN!

Predicție de preț pentru DOGIN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DOGIN? Pagina noastră de predicție de preț pentru DOGIN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DOGIN!

