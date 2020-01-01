Tokenomie pentru Demole (DMLG) Descoperă informații cheie despre Demole (DMLG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Demole (DMLG) Demole is the first 3D RPG game on the NFT (Non-Fungible Token) platform. Available in both PvP and PvE modes, Demole offers an immersive experience with a rich storyline, epic 3D battle scenes, and optimized earning mechanisms for both gamers and crypto investors. Pagină de internet oficială: https://www.demole.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Demole (DMLG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Demole (DMLG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.78K Ofertă totală: $ 500.00M Ofertă aflată în circulație: $ 317.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 17.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.522796 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0

Tokenomie pentru Demole (DMLG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Demole (DMLG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DMLG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DMLG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Predicție de preț pentru DMLG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DMLG? Pagina noastră de predicție de preț pentru DMLG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

