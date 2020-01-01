Tokenomie pentru DELAY (DELAY) Descoperă informații cheie despre DELAY (DELAY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DELAY (DELAY) $DELAY is a community-owned and governed token that embraces the fun side of roadmap delays. Currently based on the Radix network, it aims to expand across multiple chains. With a fixed supply and token burns integrated into every interaction and partnership, $DELAY is designed to be highly deflationary. Its champion: DeLay, the pyromaniac sloth, always ready to light things up and make you see the bright side of delays. $DELAY is a community-owned and governed token that embraces the fun side of roadmap delays. Currently based on the Radix network, it aims to expand across multiple chains. With a fixed supply and token burns integrated into every interaction and partnership, $DELAY is designed to be highly deflationary. Its champion: DeLay, the pyromaniac sloth, always ready to light things up and make you see the bright side of delays. Pagină de internet oficială: https://www.delayed.af/ Cumpără DELAY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru DELAY (DELAY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DELAY (DELAY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.06K $ 6.06K $ 6.06K Ofertă totală: $ 952.40M $ 952.40M $ 952.40M Ofertă aflată în circulație: $ 665.43M $ 665.43M $ 665.43M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.67K $ 8.67K $ 8.67K Maxim dintotdeauna: $ 0.00153463 $ 0.00153463 $ 0.00153463 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului DELAY (DELAY)

Tokenomie pentru DELAY (DELAY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DELAY (DELAY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DELAY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DELAY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DELAY, explorează prețul în direct al tokenului DELAY!

Predicție de preț pentru DELAY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DELAY? Pagina noastră de predicție de preț pentru DELAY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DELAY!

