DekBox is a Defi ecological platform for aggregated Revenue jointly created by the global technical community developers who are enthusiastic about DeFi. With the completion of cross-chain deployment of BSC chain and other public chain, DekBox technical team is committed to providing one-stop DeFi financial services such as liquidity mining, swap, cross-chain lending, synthetic asset circulation, NFT auction and cross-chain bridge with leading technology advantages for a wider range of DeFi ecological assets.
DekBox takes promoting the decentralization of finance as its own responsibility, and adheres to the realization of inclusive finance, enabling the value added system of DeFi /NFT, and realizing the co-construction of ecological system.
Tokenomie și analiză de preț pentru DekBox (DEK)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DekBox (DEK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru DekBox (DEK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru DekBox (DEK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri DEK care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri DEK care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru DEK, explorează prețul în direct al tokenului DEK!
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.