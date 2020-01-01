Tokenomie pentru Degen The Otter (DGEN) Descoperă informații cheie despre Degen The Otter (DGEN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Degen The Otter (DGEN) The Asian small-clawed otter, also known as the oriental small-clawed otter and the small-clawed otter, is an otter species native to South and Southeast Asia. It has short claws that do not extend beyond the pads of its webbed digits. "Degen The Otter" is one of the most phenomenal pets across TikTok & Instagram $DGEN is committed to donating and supporting conservation efforts for the asian small-clawed otters with the supports from the real owner of 'Degen The Otter' Pagină de internet oficială: https://www.degenottercoin.com/ Cumpără DGEN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Degen The Otter (DGEN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Degen The Otter (DGEN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.89K $ 7.89K $ 7.89K Ofertă totală: $ 996.96M $ 996.96M $ 996.96M Ofertă aflată în circulație: $ 940.20M $ 940.20M $ 940.20M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.36K $ 8.36K $ 8.36K Maxim dintotdeauna: $ 0.0011652 $ 0.0011652 $ 0.0011652 Minim dintotdeauna: $ 0.0000048 $ 0.0000048 $ 0.0000048 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Degen The Otter (DGEN)

Tokenomie pentru Degen The Otter (DGEN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Degen The Otter (DGEN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DGEN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DGEN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DGEN, explorează prețul în direct al tokenului DGEN!

Predicție de preț pentru DGEN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DGEN? Pagina noastră de predicție de preț pentru DGEN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DGEN!

