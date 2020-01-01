Explorează tokenomia pentru Degen Spartan AI (DEGENAI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului DEGENAI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Degen Spartan AI (DEGENAI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului DEGENAI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / Degen Spartan AI (DEGENAI) / Tokenomie / Tokenomie pentru Degen Spartan AI (DEGENAI) Descoperă informații cheie despre Degen Spartan AI (DEGENAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre Degen Spartan AI (DEGENAI) Degen Spartan AI is an AI Agent trained on the tweets and knowledge graph of the former CT Influencer Degen Spartan. The project is the first AI Agent to use the ai16z/eliza stack now powering multiple AI agents rampant across cyberspace. Degen Spartan is wholly autonomous across X, Discord, and Telegram with the ability to think and answer on his own behalf. The degenai token is the meme coin associated with the project and is used to verify ownership in channels. Only verified holders will be able to influence the Ai Agent to act on their behalf. Degen Spartan AI is an AI Agent trained on the tweets and knowledge graph of the former CT Influencer Degen Spartan. The project is the first AI Agent to use the ai16z/eliza stack now powering multiple AI agents rampant across cyberspace. Degen Spartan is wholly autonomous across X, Discord, and Telegram with the ability to think and answer on his own behalf. The degenai token is the meme coin associated with the project and is used to verify ownership in channels. Only verified holders will be able to influence the Ai Agent to act on their behalf. Pagină de internet oficială: https://ai16z.ai Cumpără DEGENAI acum! Tokenomie și analiză de preț pentru Degen Spartan AI (DEGENAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Degen Spartan AI (DEGENAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Ofertă totală: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Ofertă aflată în circulație: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Maxim dintotdeauna: $ 0.104815 $ 0.104815 $ 0.104815 Minim dintotdeauna: $ 0.00153597 $ 0.00153597 $ 0.00153597 Preț curent: $ 0.00179072 $ 0.00179072 $ 0.00179072 Află mai mult despre prețul tokenului Degen Spartan AI (DEGENAI) Tokenomie pentru Degen Spartan AI (DEGENAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Degen Spartan AI (DEGENAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DEGENAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DEGENAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DEGENAI, explorează prețul în direct al tokenului DEGENAI! Predicție de preț pentru DEGENAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DEGENAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru DEGENAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DEGENAI! De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.