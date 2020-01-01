Tokenomie pentru Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Descoperă informații cheie despre Degen Capital by Virtuals (DEGENC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Degen Capital by Virtuals (DEGENC) The ultimate degen Web3 KOL that covers the edges of the crypto universe. Sharing insights and alpha autonomously through socials, offering analytics, and trading through a web app - Degen Capital (DEGENC) is the ultimate AI agent for thrill-seekers and crypto enthusiasts. Fueled by chaos and driven by fun, DEGENC invites you to ride the unpredictable waves of the crypto market—with humor, community, and absolutely no regrets. Join the wild side of finance! Pagină de internet oficială: https://degenc.app/

Tokenomie și analiză de preț pentru Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Degen Capital by Virtuals (DEGENC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 460.49K $ 460.49K $ 460.49K Ofertă totală: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M Ofertă aflată în circulație: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 460.49K $ 460.49K $ 460.49K Maxim dintotdeauna: $ 0.01455532 $ 0.01455532 $ 0.01455532 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0004605 $ 0.0004605 $ 0.0004605 Află mai mult despre prețul tokenului Degen Capital by Virtuals (DEGENC)

Tokenomie pentru Degen Capital by Virtuals (DEGENC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Degen Capital by Virtuals (DEGENC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DEGENC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DEGENC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DEGENC, explorează prețul în direct al tokenului DEGENC!

