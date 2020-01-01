Tokenomie pentru Defina Finance (FINA)
Informații despre Defina Finance (FINA)
$FINA is BEP-20 governance and utility token for the Defina Metaverse ecosystem. There are multiple use cases for $FINA and it plays a very important role in both gaming and community governance.
Utility: Game Currency: Buying Mystery Boxes to mint your own heroes. Buying and Selling Hero NFTs in the secondary marketplace. Purchasing in-game assets such as consumables (Breakthrough Potions, Rebirth Crystals, Stamina Potions). Enhancing heroes by using Rebirth and Resonance. Staking in the PVP Mining Pools to increase yield.
Governance The Defina team is planning to adopt a governance system to allow Defina Finance to become a decentralized autonomous organization. $FINA will be the governance token for the community to do proposal votings. The Defina team will start with a centralized operation first, and gradually pivot to a decentralized project to ensure the project starts off strong.
Defi Rewards In order to increase the liquidity of $FINA on the decentralized exchange (DEX), a proportion of our reserved tokens will be rewarded to the liquidity providers.
Tokenomie și analiză de preț pentru Defina Finance (FINA)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Defina Finance (FINA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Defina Finance (FINA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Defina Finance (FINA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri FINA care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri FINA care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru FINA, explorează prețul în direct al tokenului FINA!
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.