Informații privind prețul pentru DeFiGeek Community Japan (TXJP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 21.42 $ 21.42 $ 21.42 Minim 24 h $ 22.01 $ 22.01 $ 22.01 Maxim 24 h Minim 24 h $ 21.42$ 21.42 $ 21.42 Maxim 24 h $ 22.01$ 22.01 $ 22.01 Maxim dintotdeauna $ 33.01$ 33.01 $ 33.01 Cel mai mic preț $ 19.27$ 19.27 $ 19.27 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.95% Modificare de preț (7 zile) -7.80% Modificare de preț (7 zile) -7.80%

Prețul în timp real pentru DeFiGeek Community Japan (TXJP) este $21.61. În ultimele 24 de ore, tokenul TXJP a fost tranzacționat între un minim de $ 21.42 și un maxim de $ 22.01, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TXJP este $ 33.01, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 19.27.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TXJP s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.95% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -7.80% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Capitalizare de piață $ 4.54M$ 4.54M $ 4.54M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.54M$ 4.54M $ 4.54M Ofertă află în circulație 210.00K 210.00K 210.00K Ofertă totală 210,000.0 210,000.0 210,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru DeFiGeek Community Japan este $ 4.54M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TXJP este 210.00K, cu o ofertă totală de 210000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.54M.