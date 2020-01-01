Tokenomie pentru DeFi Growth Index (DGI) Descoperă informații cheie despre DeFi Growth Index (DGI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DeFi Growth Index (DGI) The DeFi Growth Index tracks the performance of early-stage DeFi projects that demonstrate innovative mechanisms and established market demand, with strong potential for significant growth in user base, transaction volume, and/or Total Value Locked (TVL) as relevant. This is achieved through a curated portfolio of tokens native to these projects. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DGI is an Index DTF deployed and curated by Today in DeFi on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Pagină de internet oficială: https://app.reserve.org/ethereum/index-dtf/0x9a1741e151233a82cf69209a2f1bc7442b1fb29c/overview

Tokenomie și analiză de preț pentru DeFi Growth Index (DGI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DeFi Growth Index (DGI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 182.81K $ 182.81K $ 182.81K Ofertă totală: $ 171.19K $ 171.19K $ 171.19K Ofertă aflată în circulație: $ 171.19K $ 171.19K $ 171.19K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 182.81K $ 182.81K $ 182.81K Maxim dintotdeauna: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Minim dintotdeauna: $ 0.516838 $ 0.516838 $ 0.516838 Preț curent: $ 1.068 $ 1.068 $ 1.068 Află mai mult despre prețul tokenului DeFi Growth Index (DGI)

Tokenomie pentru DeFi Growth Index (DGI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DeFi Growth Index (DGI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DGI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DGI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DGI, explorează prețul în direct al tokenului DGI!

