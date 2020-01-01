Tokenomie pentru Defender Bot (DFNDR) Descoperă informații cheie despre Defender Bot (DFNDR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Defender Bot (DFNDR) Defender Bot operates without relying on wallet signatures, offering a seamless connection process distinct from conventional methods. This is an innovative solution for Telegram communities that will streamline group management. Capable of protecting any group/community. Group owner can set the necessary requirements, and the bot allows a user to enter the group only if they meet all the requirements group owner specified. Pagină de internet oficială: https://defenderbot.tech Cumpără DFNDR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Defender Bot (DFNDR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Defender Bot (DFNDR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 150.67K $ 150.67K $ 150.67K Ofertă totală: $ 82.88M $ 82.88M $ 82.88M Ofertă aflată în circulație: $ 82.88M $ 82.88M $ 82.88M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 150.67K $ 150.67K $ 150.67K Maxim dintotdeauna: $ 0.299994 $ 0.299994 $ 0.299994 Minim dintotdeauna: $ 0.00181527 $ 0.00181527 $ 0.00181527 Preț curent: $ 0.00181786 $ 0.00181786 $ 0.00181786 Află mai mult despre prețul tokenului Defender Bot (DFNDR)

Tokenomie pentru Defender Bot (DFNDR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Defender Bot (DFNDR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DFNDR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DFNDR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DFNDR, explorează prețul în direct al tokenului DFNDR!

Predicție de preț pentru DFNDR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DFNDR? Pagina noastră de predicție de preț pentru DFNDR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DFNDR!

