Informații despre DeepOnion (ONION) "DeepOnion (ONION) describes itself as a decentralized, open-source, community-driven cryptocurrency that offers multi-layered privacy and everyday use cases. It uses an x13 hybrid PoW/PoS to secure the network. DeepOnion claims to be one of the earliest cryptos to integrate the Tor network into the DeepOnion wallet, which has reportedly not leaked any IP addresses since its release on 12 July 2017. Features delivered by the DeepOnion team: DeepSend as a base solution for private and untraceable payments without relying on cryptographic encryption. DeepVault to register and verify digital files with the DeepOnion blockchain. VoteCentral, a balanced and non-biased voting platform for the community. WooCommerce, Shopify and OpenCart payment plugins for merchants. More info can be found at (https://DeepOnion.org)" Pagină de internet oficială: https://deeponion.org

Tokenomie și analiză de preț pentru DeepOnion (ONION) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DeepOnion (ONION), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 270.54K $ 270.54K $ 270.54K Ofertă totală: -- -- -- Ofertă aflată în circulație: $ 20.08M $ 20.08M $ 20.08M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Maxim dintotdeauna: $ 20.2 $ 20.2 $ 20.2 Minim dintotdeauna: $ 0.00312193 $ 0.00312193 $ 0.00312193 Preț curent: $ 0.01346962 $ 0.01346962 $ 0.01346962 Află mai mult despre prețul tokenului DeepOnion (ONION)

Tokenomie pentru DeepOnion (ONION): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DeepOnion (ONION) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ONION care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ONION care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ONION, explorează prețul în direct al tokenului ONION!

Predicție de preț pentru ONION Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ONION? Pagina noastră de predicție de preț pentru ONION combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ONION!

