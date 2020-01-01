Tokenomie pentru Dedium (DEDI) Descoperă informații cheie despre Dedium (DEDI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Dedium (DEDI) Dedium is a decentralized network of nodes, offering access to GPU resources for a wide range of computational tasks. By leveraging the untapped potential of idle GPUs, including those of gamers and miners in exchange for Dedi tokens. Dedium aims to democratize access to GPU resources and unlock new possibilities for decentralized computing. Dedium emerges as a pioneering solution, offering decentralized GPU resource allocation to address scalability, accessibility, and cost-effectiveness challenges. By harnessing idle GPU resources of retail and commercial users in exchange for rewards, Dedium democratizes access to computational power across industries like AI, machine learning, 3D rendering, and scientific computing. Pagină de internet oficială: https://dedium.io/ Carte albă: https://dedium.io/whitepaper.pdf Cumpără DEDI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Dedium (DEDI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dedium (DEDI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 739.32K $ 739.32K $ 739.32K Ofertă totală: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Ofertă aflată în circulație: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.70M $ 3.70M $ 3.70M Maxim dintotdeauna: $ 0.12706 $ 0.12706 $ 0.12706 Minim dintotdeauna: $ 0.01273985 $ 0.01273985 $ 0.01273985 Preț curent: $ 0.01476375 $ 0.01476375 $ 0.01476375 Află mai mult despre prețul tokenului Dedium (DEDI)

Tokenomie pentru Dedium (DEDI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dedium (DEDI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DEDI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DEDI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DEDI, explorează prețul în direct al tokenului DEDI!

