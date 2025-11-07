Informații privind prețul pentru Decentralized Retirement Account (DRA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00001992 $ 0.00001992 $ 0.00001992 Minim 24 h $ 0.0000207 $ 0.0000207 $ 0.0000207 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00001992$ 0.00001992 $ 0.00001992 Maxim 24 h $ 0.0000207$ 0.0000207 $ 0.0000207 Maxim dintotdeauna $ 0.0054863$ 0.0054863 $ 0.0054863 Cel mai mic preț $ 0.00001861$ 0.00001861 $ 0.00001861 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -2.80% Modificare de preț (7 zile) -19.11% Modificare de preț (7 zile) -19.11%

Prețul în timp real pentru Decentralized Retirement Account (DRA) este $0.00001992. În ultimele 24 de ore, tokenul DRA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001992 și un maxim de $ 0.0000207, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DRA este $ 0.0054863, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001861.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DRA s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -2.80% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.11% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Decentralized Retirement Account (DRA)

Capitalizare de piață $ 19.91K$ 19.91K $ 19.91K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 19.91K$ 19.91K $ 19.91K Ofertă află în circulație 999.44M 999.44M 999.44M Ofertă totală 999,438,336.831728 999,438,336.831728 999,438,336.831728

Capitalizarea de piață actuală pentru Decentralized Retirement Account este $ 19.91K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DRA este 999.44M, cu o ofertă totală de 999438336.831728. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 19.91K.