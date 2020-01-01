Tokenomie pentru Decentral Games ICE (ICE) Descoperă informații cheie despre Decentral Games ICE (ICE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Decentral Games ICE (ICE) ICE Poker is the first Metaverse poker platform. Play free poker, complete daily challenges, or compete in tournaments to win valuable rewards and exclusive digital collectibles. Join thousands of players worldwide. $ICE is an in-game currency that you can earn by playing ICE Poker. You can use $ICE to buy wearable skins to play, upgrade wearable skins, buy accessories, and buy Shine to enter tournaments. To start playing ICE Poker, check out our site here: http://decentral.games Pagină de internet oficială: https://decentral.games/ref/287e180a Carte albă: https://docs.decentral.games/ Cumpără ICE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Decentral Games ICE (ICE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Decentral Games ICE (ICE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 92.31K $ 92.31K $ 92.31K Ofertă totală: $ 226.66M $ 226.66M $ 226.66M Ofertă aflată în circulație: $ 225.67M $ 225.67M $ 225.67M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 92.72K $ 92.72K $ 92.72K Maxim dintotdeauna: $ 0.301699 $ 0.301699 $ 0.301699 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00040905 $ 0.00040905 $ 0.00040905 Află mai mult despre prețul tokenului Decentral Games ICE (ICE)

Tokenomie pentru Decentral Games ICE (ICE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Decentral Games ICE (ICE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ICE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ICE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ICE, explorează prețul în direct al tokenului ICE!

Predicție de preț pentru ICE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ICE? Pagina noastră de predicție de preț pentru ICE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ICE!

