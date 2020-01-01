Tokenomie pentru DCA420 Meme Index (DCA) Descoperă informații cheie despre DCA420 Meme Index (DCA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DCA420 Meme Index (DCA) $DCA is a community-driven crypto project aimed at creating the ultimate, searchable database of crypto memes. By cataloging and organizing the best crypto humor and insights from around the world, $DCA connects meme culture with the digital currency landscape, making it easier for everyone to explore and share the content that defines the crypto space. "Where Crypto Meets Memes- $DCA, Your Meme Coin Search Engine" Pagină de internet oficială: https://dca420.com

Tokenomie și analiză de preț pentru DCA420 Meme Index (DCA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DCA420 Meme Index (DCA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.30K $ 7.30K $ 7.30K Ofertă totală: $ 994.61M $ 994.61M $ 994.61M Ofertă aflată în circulație: $ 994.61M $ 994.61M $ 994.61M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.30K $ 7.30K $ 7.30K Maxim dintotdeauna: $ 0.0021647 $ 0.0021647 $ 0.0021647 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului DCA420 Meme Index (DCA)

Tokenomie pentru DCA420 Meme Index (DCA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DCA420 Meme Index (DCA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DCA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DCA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DCA, explorează prețul în direct al tokenului DCA!

Predicție de preț pentru DCA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DCA? Pagina noastră de predicție de preț pentru DCA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DCA!

