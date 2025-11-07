Informații privind prețul pentru Dawn (DAWN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00025394$ 0.00025394 $ 0.00025394 Cel mai mic preț $ 0.00000525$ 0.00000525 $ 0.00000525 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -15.24% Modificare de preț (7 zile) -15.24%

Prețul în timp real pentru Dawn (DAWN) este $0.00000525. În ultimele 24 de ore, tokenul DAWN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DAWN este $ 0.00025394, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000525.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DAWN s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.24% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Dawn (DAWN)

Capitalizare de piață $ 5.09K$ 5.09K $ 5.09K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Ofertă află în circulație 970.77M 970.77M 970.77M Ofertă totală 999,539,313.094893 999,539,313.094893 999,539,313.094893

Capitalizarea de piață actuală pentru Dawn este $ 5.09K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DAWN este 970.77M, cu o ofertă totală de 999539313.094893. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.25K.