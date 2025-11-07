Informații privind prețul pentru DarkAni Grok Companion (DARKANI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00005604$ 0.00005604 $ 0.00005604 Cel mai mic preț $ 0.00000507$ 0.00000507 $ 0.00000507 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +1.04% Modificare de preț (7 zile) +1.04%

Prețul în timp real pentru DarkAni Grok Companion (DARKANI) este $0.00000546. În ultimele 24 de ore, tokenul DARKANI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DARKANI este $ 0.00005604, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000507.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DARKANI s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +1.04% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața DarkAni Grok Companion (DARKANI)

Capitalizare de piață $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K Ofertă află în circulație 999.36M 999.36M 999.36M Ofertă totală 999,358,856.767108 999,358,856.767108 999,358,856.767108

Capitalizarea de piață actuală pentru DarkAni Grok Companion este $ 5.46K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DARKANI este 999.36M, cu o ofertă totală de 999358856.767108. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.46K.