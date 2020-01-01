Tokenomie pentru Dark Magician Girl (DMG) Descoperă informații cheie despre Dark Magician Girl (DMG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Dark Magician Girl (DMG) Dark Magician Girl is a memecoin of the most kawaii Yu Gi Oh waifu on the Solana blockchain. We aim to bridge the gap between anime and crypto, with plans of releasing merchandise (body pillows and PJs mainly, maybe some slippers too), and an NFT collection. We also aim to build a V2 website that will have a lot of interactive features and be a lot of fun to use and waste time on. The endgame is build a cult-like community that will never waiver under pressure, and to have a lot of fun along the way. Pagină de internet oficială: https://dmgsol.xyz/ Cumpără DMG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Dark Magician Girl (DMG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dark Magician Girl (DMG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 76.89K $ 76.89K $ 76.89K Ofertă totală: $ 998.73M $ 998.73M $ 998.73M Ofertă aflată în circulație: $ 998.73M $ 998.73M $ 998.73M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 76.89K $ 76.89K $ 76.89K Maxim dintotdeauna: $ 0.00046369 $ 0.00046369 $ 0.00046369 Minim dintotdeauna: $ 0.00001042 $ 0.00001042 $ 0.00001042 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Dark Magician Girl (DMG)

Tokenomie pentru Dark Magician Girl (DMG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dark Magician Girl (DMG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DMG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DMG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DMG, explorează prețul în direct al tokenului DMG!

Predicție de preț pentru DMG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DMG? Pagina noastră de predicție de preț pentru DMG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DMG!

