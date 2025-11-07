Informații privind prețul pentru DAOBase (BEE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.02008558 $ 0.02008558 $ 0.02008558 Minim 24 h $ 0.02008558 $ 0.02008558 $ 0.02008558 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.02008558$ 0.02008558 $ 0.02008558 Maxim 24 h $ 0.02008558$ 0.02008558 $ 0.02008558 Maxim dintotdeauna $ 0.119035$ 0.119035 $ 0.119035 Cel mai mic preț $ 0.00840027$ 0.00840027 $ 0.00840027 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) 0.00% Modificare de preț (7 zile) -17.84% Modificare de preț (7 zile) -17.84%

Prețul în timp real pentru DAOBase (BEE) este $0.02008558. În ultimele 24 de ore, tokenul BEE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.02008558 și un maxim de $ 0.02008558, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BEE este $ 0.119035, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00840027.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BEE s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.84% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața DAOBase (BEE)

Capitalizare de piață $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 20.09M$ 20.09M $ 20.09M Ofertă află în circulație 55.00M 55.00M 55.00M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru DAOBase este $ 1.10M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BEE este 55.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 20.09M.