Informații despre DANCE MEMECOIN (DANCE) WELCOME to the PARTY! $DANCE is the CURRENCY of FUN and ENTERTAINMENT. DANCE is UNIVERSAL. Put on your shutter glasses, dance, and let's have fun and earn when others have fun. DANCE MEMECOIN is the next BIG thing in CRYPTO on the SOLANA BLOCKCHAIN. DANCE MEMECOIN plans to build CLUB 69 in the METAVERSE where you can be NAUGHTY or NICE with your VR HEADSET (development starts at $1 Billion market cap). DANCE MEMECOIN is building the BIGGEST & COOLEST MEME MERCH & MUSIC that gives back to the COMMUNITY [ buy merch + play music = charity ]. MEME MUSIC is NOW AVAILABLE on all SOCIAL MEDIA + DIGITAL PLATFORMS [ 80+ TRACKS ]. DANCE MEMECOIN has 8 BILLION tokens ONE FOR EVERYONE with no TAXES and 10% of TOTAL SUPPLY is in the PARTY POT (the wealthy witch manages the party pot) THE PARTY POT turns $DANCE into $USD to build a GROWTH FUND for more SUCCESS in both BULL or BEAR markets. $DANCE is the life of the PARTY and CURRENCY in our ECOSYSTEM driving UTILITY, ADOPTION and HIGH VOLUME. Let's shape the FUTURE of DANCE, FUN, CONNECTION & ENTERTAINMENT TOGETHER. JOIN the PARTY on TELEGRAM Pagină de internet oficială: https://dancememecoin.com Carte albă: https://www.dropbox.com/scl/fi/3ooxqp1fu6d7kvr5d6xun/DANCE-MEMECOIN-WHITEPAPER.png?rlkey=1ftax73mba8ngebos8hdexn9e&st=qmx0v8jx&dl=0 Cumpără DANCE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru DANCE MEMECOIN (DANCE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DANCE MEMECOIN (DANCE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.78K $ 2.78K $ 2.78K Ofertă totală: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Ofertă aflată în circulație: $ 6.28B $ 6.28B $ 6.28B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.54K $ 3.54K $ 3.54K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului DANCE MEMECOIN (DANCE)

Tokenomie pentru DANCE MEMECOIN (DANCE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DANCE MEMECOIN (DANCE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DANCE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DANCE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DANCE, explorează prețul în direct al tokenului DANCE!

