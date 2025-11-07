Informații privind prețul pentru Danaher xStock (DHRX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 209.68 $ 209.68 $ 209.68 Minim 24 h $ 217.09 $ 217.09 $ 217.09 Maxim 24 h Minim 24 h $ 209.68$ 209.68 $ 209.68 Maxim 24 h $ 217.09$ 217.09 $ 217.09 Maxim dintotdeauna $ 230.48$ 230.48 $ 230.48 Cel mai mic preț $ 180.2$ 180.2 $ 180.2 Modificare de preț (1 oră) +0.32% Modificare de preț (1 zi) -0.21% Modificare de preț (7 zile) -1.91% Modificare de preț (7 zile) -1.91%

Prețul în timp real pentru Danaher xStock (DHRX) este $211.24. În ultimele 24 de ore, tokenul DHRX a fost tranzacționat între un minim de $ 209.68 și un maxim de $ 217.09, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DHRX este $ 230.48, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 180.2.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DHRX s-a modificat cu +0.32% în decursul ultimei ore, cu -0.21% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.91% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Danaher xStock (DHRX)

Capitalizare de piață $ 187.51K$ 187.51K $ 187.51K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.80M$ 4.80M $ 4.80M Ofertă află în circulație 887.66 887.66 887.66 Ofertă totală 22,719.91463654147 22,719.91463654147 22,719.91463654147

Capitalizarea de piață actuală pentru Danaher xStock este $ 187.51K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DHRX este 887.66, cu o ofertă totală de 22719.91463654147. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.80M.