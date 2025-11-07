Informații privind prețul pentru Dagknight Dog (DOGK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00259503$ 0.00259503 $ 0.00259503 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.00% Modificare de preț (1 zi) -10.29% Modificare de preț (7 zile) -37.31% Modificare de preț (7 zile) -37.31%

Prețul în timp real pentru Dagknight Dog (DOGK) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DOGK a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DOGK este $ 0.00259503, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DOGK s-a modificat cu +0.00% în decursul ultimei ore, cu -10.29% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -37.31% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Dagknight Dog (DOGK)

Capitalizare de piață $ 94.16K$ 94.16K $ 94.16K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 94.16K$ 94.16K $ 94.16K Ofertă află în circulație 2.27B 2.27B 2.27B Ofertă totală 2,267,821,956.0 2,267,821,956.0 2,267,821,956.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Dagknight Dog este $ 94.16K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DOGK este 2.27B, cu o ofertă totală de 2267821956.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 94.16K.