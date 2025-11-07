Informații privind prețul pentru DADI Insight Token (DIT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 12.27 $ 12.27 $ 12.27 Minim 24 h $ 14.66 $ 14.66 $ 14.66 Maxim 24 h Minim 24 h $ 12.27$ 12.27 $ 12.27 Maxim 24 h $ 14.66$ 14.66 $ 14.66 Maxim dintotdeauna $ 19.08$ 19.08 $ 19.08 Cel mai mic preț $ 7.47$ 7.47 $ 7.47 Modificare de preț (1 oră) -0.30% Modificare de preț (1 zi) -12.13% Modificare de preț (7 zile) +5.34% Modificare de preț (7 zile) +5.34%

Prețul în timp real pentru DADI Insight Token (DIT) este $12.43. În ultimele 24 de ore, tokenul DIT a fost tranzacționat între un minim de $ 12.27 și un maxim de $ 14.66, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DIT este $ 19.08, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 7.47.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DIT s-a modificat cu -0.30% în decursul ultimei ore, cu -12.13% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +5.34% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața DADI Insight Token (DIT)

Capitalizare de piață $ 6.85M$ 6.85M $ 6.85M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 18.64M$ 18.64M $ 18.64M Ofertă află în circulație 551.28K 551.28K 551.28K Ofertă totală 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru DADI Insight Token este $ 6.85M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DIT este 551.28K, cu o ofertă totală de 1500000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 18.64M.