Informații privind prețul pentru DACHU THE CHEF (DACHU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.0029699$ 0.0029699 $ 0.0029699 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.25% Modificare de preț (1 zi) -5.75% Modificare de preț (7 zile) -32.87% Modificare de preț (7 zile) -32.87%

Prețul în timp real pentru DACHU THE CHEF (DACHU) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DACHU a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DACHU este $ 0.0029699, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DACHU s-a modificat cu -0.25% în decursul ultimei ore, cu -5.75% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -32.87% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața DACHU THE CHEF (DACHU)

Capitalizare de piață $ 284.66K$ 284.66K $ 284.66K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 284.66K$ 284.66K $ 284.66K Ofertă află în circulație 955.00M 955.00M 955.00M Ofertă totală 954,998,997.0736979 954,998,997.0736979 954,998,997.0736979

Capitalizarea de piață actuală pentru DACHU THE CHEF este $ 284.66K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DACHU este 955.00M, cu o ofertă totală de 954998997.0736979. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 284.66K.