Tokenomie pentru CZ THE GOAT (CZGOAT) Descoperă informații cheie despre CZ THE GOAT (CZGOAT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CZ THE GOAT (CZGOAT) CZ, you're the GOAT! We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ's name ringing on Binance Smart Chain When CZ left the CEO throne at BINANCE, he didn't just exit; he high-fived the crypto universe, slapped the DeFi dream awake, and built the swankiest crypto CEX in the galaxy. Dude's the Elon Musk of crypto, making our heads spin with volume! CZ, you're the GOAT we never knew we needed. We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ's name ringing on Binance Smart Chain like it's the hottest party in town! #CZMagic #SAFU4EVA #TheGOAT" Investors can confidently participate in this revolutionary project knowing the liquidity pool is locked, preventing the chances of a rug pull. Pagină de internet oficială: https://czthegoat.io/ Cumpără CZGOAT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru CZ THE GOAT (CZGOAT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CZ THE GOAT (CZGOAT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 432.78K $ 432.78K $ 432.78K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 831.50M $ 831.50M $ 831.50M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 520.48K $ 520.48K $ 520.48K Maxim dintotdeauna: $ 0.0093404 $ 0.0093404 $ 0.0093404 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00052101 $ 0.00052101 $ 0.00052101 Află mai mult despre prețul tokenului CZ THE GOAT (CZGOAT)

Tokenomie pentru CZ THE GOAT (CZGOAT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CZ THE GOAT (CZGOAT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CZGOAT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CZGOAT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CZGOAT, explorează prețul în direct al tokenului CZGOAT!

Predicție de preț pentru CZGOAT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CZGOAT? Pagina noastră de predicție de preț pentru CZGOAT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CZGOAT!

