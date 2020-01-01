Tokenomie pentru CyOp New Era (CYOP) Descoperă informații cheie despre CyOp New Era (CYOP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CyOp New Era (CYOP) CyOp is a decentralized experiment merging AI and human governance to manage a crypto investment fund. Holders of the $CyOp token participate in a DAO that competes directly with an evolving AI trading bot, creating a gamified test of human vs. machine decision-making. The project includes staking, governance voting, and technical analysis tools, offering both utility and active community involvement. Pagină de internet oficială: https://www.cyop.ai/ Carte albă: https://www.cyop.ai/Gridpaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru CyOp New Era (CYOP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CyOp New Era (CYOP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 217.55K Ofertă totală: $ 1.00M Ofertă aflată în circulație: $ 1.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 217.55K Maxim dintotdeauna: $ 0.687607 Minim dintotdeauna: $ 0.098797 Preț curent: $ 0.21755

Tokenomie pentru CyOp New Era (CYOP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CyOp New Era (CYOP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CYOP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CYOP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Predicție de preț pentru CYOP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CYOP? Pagina noastră de predicție de preț pentru CYOP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

