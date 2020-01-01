Explorează tokenomia pentru CYI by Virtuals (CYI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului CYI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru CYI by Virtuals (CYI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului CYI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / CYI by Virtuals (CYI) / Tokenomie / Tokenomie pentru CYI by Virtuals (CYI) Descoperă informații cheie despre CYI by Virtuals (CYI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre CYI by Virtuals (CYI) This is an AI agent on Virtuals like Luna and Aixbt. It has over $3m market cap and is in top 1% of virtuals tokens. The CYI token is the first defi token and supports training of the AI agent on curated defi and yield farm information daily. The AI agent is already acting autonomously in cryptotwitter and will be building capabilities over next few weeks. We anticipate in early 2025 the AI agent will be controlling its own wallet and capable to provide yield farming revenue to holders. Pagină de internet oficială: https://app.virtuals.io/virtuals/558 Cumpără CYI acum! Tokenomie și analiză de preț pentru CYI by Virtuals (CYI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CYI by Virtuals (CYI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 417,22K $ 417,22K $ 417,22K Ofertă totală: $ 996,01M $ 996,01M $ 996,01M Ofertă aflată în circulație: $ 996,01M $ 996,01M $ 996,01M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 417,22K $ 417,22K $ 417,22K Maxim dintotdeauna: $ 0,00863419 $ 0,00863419 $ 0,00863419 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0,00041889 $ 0,00041889 $ 0,00041889 Află mai mult despre prețul tokenului CYI by Virtuals (CYI) Tokenomie pentru CYI by Virtuals (CYI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CYI by Virtuals (CYI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CYI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CYI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CYI, explorează prețul în direct al tokenului CYI! Predicție de preț pentru CYI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CYI? Pagina noastră de predicție de preț pentru CYI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CYI! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.