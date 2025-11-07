Informații privind prețul pentru CWYPTO (CWYPTO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.26% Modificare de preț (1 zi) -1.05% Modificare de preț (7 zile) -12.17% Modificare de preț (7 zile) -12.17%

Prețul în timp real pentru CWYPTO (CWYPTO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CWYPTO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CWYPTO este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CWYPTO s-a modificat cu +0.26% în decursul ultimei ore, cu -1.05% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.17% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CWYPTO (CWYPTO)

Capitalizare de piață $ 5.90K$ 5.90K $ 5.90K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.90K$ 5.90K $ 5.90K Ofertă află în circulație 999.24M 999.24M 999.24M Ofertă totală 999,235,315.859108 999,235,315.859108 999,235,315.859108

Capitalizarea de piață actuală pentru CWYPTO este $ 5.90K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CWYPTO este 999.24M, cu o ofertă totală de 999235315.859108. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.90K.