Tokenomie pentru Cute Style (CUTIE) Descoperă informații cheie despre Cute Style (CUTIE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Cute Style (CUTIE) Storing value in digital art. Project launched by famous Korean artist with 144k instagram followers and millions of interactions. Created a token behind his digital art character 'CUTIE'. The crypto community on X decided to support the artist by sharing his work to wider audiences. The artist is affiliated with some renowned names that have established and successful projects in the crypto space such as the artist behind $nub the silly nub cat. Pagină de internet oficială: https://www.cutieonsolana.com/ Cumpără CUTIE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Cute Style (CUTIE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cute Style (CUTIE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.68K $ 10.68K $ 10.68K Ofertă totală: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M Ofertă aflată în circulație: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.68K $ 10.68K $ 10.68K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Cute Style (CUTIE)

Tokenomie pentru Cute Style (CUTIE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Cute Style (CUTIE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CUTIE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CUTIE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CUTIE, explorează prețul în direct al tokenului CUTIE!

Predicție de preț pentru CUTIE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CUTIE? Pagina noastră de predicție de preț pentru CUTIE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CUTIE!

