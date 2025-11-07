Informații privind prețul pentru Currency One USD (C1USD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.998135 $ 0.998135 $ 0.998135 Minim 24 h $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.998135$ 0.998135 $ 0.998135 Maxim 24 h $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 Maxim dintotdeauna $ 1.033$ 1.033 $ 1.033 Cel mai mic preț $ 0.963687$ 0.963687 $ 0.963687 Modificare de preț (1 oră) +0.20% Modificare de preț (1 zi) -0.09% Modificare de preț (7 zile) +0.00% Modificare de preț (7 zile) +0.00%

Prețul în timp real pentru Currency One USD (C1USD) este $1. În ultimele 24 de ore, tokenul C1USD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.998135 și un maxim de $ 1.009, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru C1USD este $ 1.033, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.963687.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, C1USD s-a modificat cu +0.20% în decursul ultimei ore, cu -0.09% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Currency One USD (C1USD)

Capitalizare de piață $ 2.55B$ 2.55B $ 2.55B Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.55B$ 2.55B $ 2.55B Ofertă află în circulație 2.55B 2.55B 2.55B Ofertă totală 2,550,000,000.0 2,550,000,000.0 2,550,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Currency One USD este $ 2.55B, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru C1USD este 2.55B, cu o ofertă totală de 2550000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.55B.