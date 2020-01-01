Tokenomie pentru CumRocket (CUMMIES) Descoperă informații cheie despre CumRocket (CUMMIES), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CumRocket (CUMMIES) CumRocket operates a creator subscription site, allowing users to build meaningful connections with their admired creators. Distinguished by its commitment to authenticity, CumRocket stands apart from other platforms like OnlyFans. There's a growing concern among fans about creators' accounts being managed by agencies or even AI chatbots. Furthermore, users can enjoy discounted fees on every purchase made within the application, based on their CUMMIES holdings. Real creators, genuine authenticity, and deeper connections—CumRocket is redefining the subscription experience. Pagină de internet oficială: https://cumrocket.io Cumpără CUMMIES acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru CumRocket (CUMMIES) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CumRocket (CUMMIES), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.35M $ 3.35M $ 3.35M Ofertă totală: $ 1.32B $ 1.32B $ 1.32B Ofertă aflată în circulație: $ 1.32B $ 1.32B $ 1.32B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.35M $ 3.35M $ 3.35M Maxim dintotdeauna: $ 0.28855 $ 0.28855 $ 0.28855 Minim dintotdeauna: $ 0.00142537 $ 0.00142537 $ 0.00142537 Preț curent: $ 0.00254195 $ 0.00254195 $ 0.00254195 Află mai mult despre prețul tokenului CumRocket (CUMMIES)

Tokenomie pentru CumRocket (CUMMIES): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CumRocket (CUMMIES) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CUMMIES care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CUMMIES care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CUMMIES, explorează prețul în direct al tokenului CUMMIES!

Predicție de preț pentru CUMMIES Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CUMMIES? Pagina noastră de predicție de preț pentru CUMMIES combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CUMMIES!

