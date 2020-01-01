Tokenomie pentru CryptoTycoon (CTT) Descoperă informații cheie despre CryptoTycoon (CTT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CryptoTycoon (CTT) CryptoTycoon is a gaming platform based on BSC (Binance Smart Chain). Players can spend BNB, BUSD and other BSC-based tokens in the game to get the chance to roll the dice and build houses or shops on the grid to participate in game yield farming. The game system has a great token deflation mechanism and dividend bonus model, for example, if a house or shop fails to pay taxes on time, it will be liquidated. The total amount of CTT tokens is 1 million, and 5% of the on-chain transaction amount will be burnt. Pagină de internet oficială: https://cryptotycoon.finance/

Tokenomie și analiză de preț pentru CryptoTycoon (CTT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CryptoTycoon (CTT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 821.86 $ 821.86 $ 821.86 Ofertă totală: $ 959.00K $ 959.00K $ 959.00K Ofertă aflată în circulație: $ 78.48K $ 78.48K $ 78.48K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.04K $ 10.04K $ 10.04K Maxim dintotdeauna: $ 66.94 $ 66.94 $ 66.94 Minim dintotdeauna: $ 0.00400242 $ 0.00400242 $ 0.00400242 Preț curent: $ 0.01047197 $ 0.01047197 $ 0.01047197 Află mai mult despre prețul tokenului CryptoTycoon (CTT)

Tokenomie pentru CryptoTycoon (CTT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CryptoTycoon (CTT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CTT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CTT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CTT, explorează prețul în direct al tokenului CTT!

