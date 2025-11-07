Informații privind prețul pentru Crypto Rug Muncher (CRM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.04% Modificare de preț (1 zi) +4.13% Modificare de preț (7 zile) -4.34% Modificare de preț (7 zile) -4.34%

Prețul în timp real pentru Crypto Rug Muncher (CRM) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CRM a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CRM este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CRM s-a modificat cu -0.04% în decursul ultimei ore, cu +4.13% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.34% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Crypto Rug Muncher (CRM)

Capitalizare de piață $ 240.21K$ 240.21K $ 240.21K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 240.21K$ 240.21K $ 240.21K Ofertă află în circulație 999.92M 999.92M 999.92M Ofertă totală 999,917,064.6189524 999,917,064.6189524 999,917,064.6189524

Capitalizarea de piață actuală pentru Crypto Rug Muncher este $ 240.21K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CRM este 999.92M, cu o ofertă totală de 999917064.6189524. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 240.21K.