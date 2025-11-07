Informații privind prețul pentru crypto is a joke (JOKECOIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00000908 Maxim 24 h $ 0.00000969 Maxim dintotdeauna $ 0.00020826 Cel mai mic preț $ 0.00000846 Modificare de preț (1 oră) -0.43% Modificare de preț (1 zi) -5.23% Modificare de preț (7 zile) -6.63%

Prețul în timp real pentru crypto is a joke (JOKECOIN) este $0.00000908. În ultimele 24 de ore, tokenul JOKECOIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000908 și un maxim de $ 0.00000969, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru JOKECOIN este $ 0.00020826, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000846.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, JOKECOIN s-a modificat cu -0.43% în decursul ultimei ore, cu -5.23% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.63% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața crypto is a joke (JOKECOIN)

Capitalizare de piață $ 9.06K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.06K Ofertă află în circulație 998.51M Ofertă totală 998,506,718.332163

Capitalizarea de piață actuală pentru crypto is a joke este $ 9.06K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru JOKECOIN este 998.51M, cu o ofertă totală de 998506718.332163. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.06K.