Prețul în timp real pentru crypto is a joke astăzi este 0.00000908 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru JOKECOIN în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru JOKECOIN pe MEXC acum.

Mai multe despre JOKECOIN

Informații de preț pentru JOKECOIN

Ce este JOKECOIN

Pagina oficială pentru JOKECOIN

Tokenomie pentru JOKECOIN

Prognoza prețurilor pentru JOKECOIN

Preț crypto is a joke (JOKECOIN)

Delistat

Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații.
crypto is a joke (JOKECOIN) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 05:49:44 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru crypto is a joke (JOKECOIN) (USD)

Prețul în timp real pentru crypto is a joke (JOKECOIN) este $0.00000908. În ultimele 24 de ore, tokenul JOKECOIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000908 și un maxim de $ 0.00000969, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru JOKECOIN este $ 0.00020826, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000846.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, JOKECOIN s-a modificat cu -0.43% în decursul ultimei ore, cu -5.23% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.63% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața crypto is a joke (JOKECOIN)

$ 9.06K
$ 9.06K$ 9.06K

$ 9.06K
$ 9.06K$ 9.06K

998.51M
998.51M 998.51M

998,506,718.332163
998,506,718.332163 998,506,718.332163

Capitalizarea de piață actuală pentru crypto is a joke este $ 9.06K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru JOKECOIN este 998.51M, cu o ofertă totală de 998506718.332163. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.06K.

Istoric de preț pentru crypto is a joke (JOKECOIN) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru crypto is a joke la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru crypto is a joke la USD a fost $ -0.0000049493.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru crypto is a joke la USD a fost $ -0.0000057963.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru crypto is a joke la USD a fost $ -0.000020552810461687552.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0-5.23%
30 de zile$ -0.0000049493-54.50%
60 de zile$ -0.0000057963-63.83%
90 de zile$ -0.000020552810461687552-69.35%

Ce este crypto is a joke (JOKECOIN)

jokecoin aims to highlight crypto (especially meme coins) for what it is, a joke. Our community and website encourages holders to share examples of why crypto is a joke; such as rugs they have been victims of, highlighting how influencers can have positive and negative impacts on the space, and telling crypto themed jokes. There is also the bright side of crypto, where any person can become a millionaire overnight, and it's a joke how you can become rich or poor with a good or bad decision.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă crypto is a joke (JOKECOIN)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru crypto is a joke (USD)

Ce valoare va avea crypto is a joke (JOKECOIN) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale crypto is a joke (JOKECOIN) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru crypto is a joke.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru crypto is a joke!

JOKECOIN în monede locale

Tokenomie pentru crypto is a joke (JOKECOIN)

Înțelegerea tokenomică a crypto is a joke (JOKECOIN) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru JOKECOIN!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre crypto is a joke (JOKECOIN)

Cât valorează crypto is a joke (JOKECOIN) astăzi?
Prețul pe viu pentru JOKECOIN în USD este 0.00000908 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru JOKECOIN în USD?
Prețul actual pentru JOKECOIN la USD este $ 0.00000908. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru crypto is a joke?
Capitalizarea de piață pentru JOKECOIN este $ 9.06K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru JOKECOIN?
Ofertă aflată în circulație pentru JOKECOIN este 998.51M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru JOKECOIN?
JOKECOIN a obținut un preț ATH de 0.00020826 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru JOKECOIN?
JOKECOIN a avut un preț ATL de 0.00000846 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru JOKECOIN?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru JOKECOIN este -- USD.
Va crește JOKECOIN în acest an?
JOKECOIN ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru JOKECOIN pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 05:49:44 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

