Tokenomie pentru Crypto Czar (CZAR) Descoperă informații cheie despre Crypto Czar (CZAR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Crypto Czar (CZAR) Crypto Czar ($czar) is a meme-based cryptocurrency created as a tribute to a widely recognized and cherished meme. It operates solely as a community-driven entertainment token with no inherent value, utility, or promise of financial gain. $czar is not backed by a formal team or a defined roadmap. Instead, its purpose is to bring together like-minded enthusiasts who appreciate the humor and creativity surrounding the meme culture within the cryptocurrency space. The project does not aim to serve any practical function and is purely for entertainment purposes, reflecting the fun and speculative nature of meme coins in the crypto ecosystem. For additional information and community discussions, visit the project's official pages: Website: https://cryptoczar.xyz/ DEXTools Pair Explorer: https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0x78cc5dc7543b84578e0aba79fc79e5d416c6ae7f?t=1732291848764 X (formerly Twitter): https://x.com/CryptoCzarEth Telegram:https://t.me/CryptoCzarEth Crypto Czar ($czar) is a meme-based cryptocurrency created as a tribute to a widely recognized and cherished meme. It operates solely as a community-driven entertainment token with no inherent value, utility, or promise of financial gain. $czar is not backed by a formal team or a defined roadmap. Instead, its purpose is to bring together like-minded enthusiasts who appreciate the humor and creativity surrounding the meme culture within the cryptocurrency space. The project does not aim to serve any practical function and is purely for entertainment purposes, reflecting the fun and speculative nature of meme coins in the crypto ecosystem. For additional information and community discussions, visit the project's official pages: Website: https://cryptoczar.xyz/ DEXTools Pair Explorer: https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0x78cc5dc7543b84578e0aba79fc79e5d416c6ae7f?t=1732291848764 X (formerly Twitter): https://x.com/CryptoCzarEth Telegram:https://t.me/CryptoCzarEth Pagină de internet oficială: https://cryptoczar.ch/ Cumpără CZAR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Crypto Czar (CZAR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Crypto Czar (CZAR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 19.76K $ 19.76K $ 19.76K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 19.76K $ 19.76K $ 19.76K Maxim dintotdeauna: $ 0.00307722 $ 0.00307722 $ 0.00307722 Minim dintotdeauna: $ 0.00001772 $ 0.00001772 $ 0.00001772 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Crypto Czar (CZAR)

Tokenomie pentru Crypto Czar (CZAR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Crypto Czar (CZAR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CZAR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CZAR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CZAR, explorează prețul în direct al tokenului CZAR!

Predicție de preț pentru CZAR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CZAR? Pagina noastră de predicție de preț pentru CZAR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CZAR!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!