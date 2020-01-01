Tokenomie pentru Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Descoperă informații cheie despre Crypto Asset Governance Alliance (CAGA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) CAGA Network is a decentralized blockchain that utilizes state-of-the-art technology to provide rapid, secure, and scalable solutions. Our mission is to cultivate a trusted environment where everyone can confidently develop their blockchain-based products and execute transactions with ease and efficacy. Central to our approach is the Proof of Authority (PoA) consensus mechanism, tailored for dApps demanding speed and efficiency. CAGA drives substantial benefits for end-users, developers, and businesses across diverse industries, encouraging broader and sustainable adoption of Web3. Through these innovations, CAGA is paving the way for a future where blockchain technology is accessible and impactful for all. Pagină de internet oficială: https://www.cagacrypto.com/ Carte albă: https://cagacrypto.gitbook.io/caga-whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Crypto Asset Governance Alliance (CAGA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M Ofertă totală: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ofertă aflată în circulație: $ 62.84B $ 62.84B $ 62.84B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M Maxim dintotdeauna: $ 0.00212017 $ 0.00212017 $ 0.00212017 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)

Tokenomie pentru Crypto Asset Governance Alliance (CAGA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CAGA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CAGA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CAGA, explorează prețul în direct al tokenului CAGA!

