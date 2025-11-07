Informații privind prețul pentru CrypstocksAI (MVP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00056647 $ 0.00056647 $ 0.00056647 Minim 24 h $ 0.00060907 $ 0.00060907 $ 0.00060907 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00056647$ 0.00056647 $ 0.00056647 Maxim 24 h $ 0.00060907$ 0.00060907 $ 0.00060907 Maxim dintotdeauna $ 0.02268711$ 0.02268711 $ 0.02268711 Cel mai mic preț $ 0.00050034$ 0.00050034 $ 0.00050034 Modificare de preț (1 oră) +1.08% Modificare de preț (1 zi) +0.20% Modificare de preț (7 zile) -8.25% Modificare de preț (7 zile) -8.25%

Prețul în timp real pentru CrypstocksAI (MVP) este $0.00059708. În ultimele 24 de ore, tokenul MVP a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00056647 și un maxim de $ 0.00060907, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MVP este $ 0.02268711, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00050034.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MVP s-a modificat cu +1.08% în decursul ultimei ore, cu +0.20% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.25% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CrypstocksAI (MVP)

Capitalizare de piață $ 594.55K$ 594.55K $ 594.55K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 594.55K$ 594.55K $ 594.55K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru CrypstocksAI este $ 594.55K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MVP este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 594.55K.