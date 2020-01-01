Tokenomie pentru croissant the baby amarillo (CROISSANT) Descoperă informații cheie despre croissant the baby amarillo (CROISSANT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre croissant the baby amarillo (CROISSANT) Croissant is a memecoin that pays tribute to the viral armadillo named Croissant! Beloved by millions on TikTok, this iconic armadillo is now immortalized on the Solana blockchain. As a community run memecoin, Croissant has no formal team or roadmap. Memecoins are inherently volatile assets and should never be traded with expectations of financial return. Croissant is meant for entertainment purposes only! Croissant is a memecoin that pays tribute to the viral armadillo named Croissant! Beloved by millions on TikTok, this iconic armadillo is now immortalized on the Solana blockchain. As a community run memecoin, Croissant has no formal team or roadmap. Memecoins are inherently volatile assets and should never be traded with expectations of financial return. Croissant is meant for entertainment purposes only! Pagină de internet oficială: https://croissantonsol.xyz Cumpără CROISSANT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru croissant the baby amarillo (CROISSANT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru croissant the baby amarillo (CROISSANT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.19K $ 9.19K $ 9.19K Ofertă totală: $ 997.43M $ 997.43M $ 997.43M Ofertă aflată în circulație: $ 997.43M $ 997.43M $ 997.43M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.19K $ 9.19K $ 9.19K Maxim dintotdeauna: $ 0.00077666 $ 0.00077666 $ 0.00077666 Minim dintotdeauna: $ 0.00000516 $ 0.00000516 $ 0.00000516 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului croissant the baby amarillo (CROISSANT)

Tokenomie pentru croissant the baby amarillo (CROISSANT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru croissant the baby amarillo (CROISSANT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CROISSANT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CROISSANT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CROISSANT, explorează prețul în direct al tokenului CROISSANT!

