Informații privind prețul pentru Crocodile Finance (CROC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 11.23 $ 11.23 $ 11.23 Minim 24 h $ 12.18 $ 12.18 $ 12.18 Maxim 24 h Minim 24 h $ 11.23$ 11.23 $ 11.23 Maxim 24 h $ 12.18$ 12.18 $ 12.18 Maxim dintotdeauna $ 29.85$ 29.85 $ 29.85 Cel mai mic preț $ 9.96$ 9.96 $ 9.96 Modificare de preț (1 oră) +0.60% Modificare de preț (1 zi) -6.56% Modificare de preț (7 zile) -10.81% Modificare de preț (7 zile) -10.81%

Prețul în timp real pentru Crocodile Finance (CROC) este $11.37. În ultimele 24 de ore, tokenul CROC a fost tranzacționat între un minim de $ 11.23 și un maxim de $ 12.18, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CROC este $ 29.85, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 9.96.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CROC s-a modificat cu +0.60% în decursul ultimei ore, cu -6.56% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.81% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Crocodile Finance (CROC)

Capitalizare de piață $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Ofertă află în circulație 173.93K 173.93K 173.93K Ofertă totală 173,927.1726143236 173,927.1726143236 173,927.1726143236

Capitalizarea de piață actuală pentru Crocodile Finance este $ 1.98M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CROC este 173.93K, cu o ofertă totală de 173927.1726143236. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.98M.