Informații privind prețul pentru Croatian Football Federation Token (VATRENI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.46 $ 1.46 $ 1.46 Minim 24 h $ 1.52 $ 1.52 $ 1.52 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 Maxim 24 h $ 1.52$ 1.52 $ 1.52 Maxim dintotdeauna $ 1.85$ 1.85 $ 1.85 Cel mai mic preț $ 0.050045$ 0.050045 $ 0.050045 Modificare de preț (1 oră) -0.00% Modificare de preț (1 zi) -3.61% Modificare de preț (7 zile) -3.32% Modificare de preț (7 zile) -3.32%

Prețul în timp real pentru Croatian Football Federation Token (VATRENI) este $1.46. În ultimele 24 de ore, tokenul VATRENI a fost tranzacționat între un minim de $ 1.46 și un maxim de $ 1.52, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VATRENI este $ 1.85, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.050045.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VATRENI s-a modificat cu -0.00% în decursul ultimei ore, cu -3.61% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.32% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Croatian Football Federation Token (VATRENI)

Capitalizare de piață $ 5.69M$ 5.69M $ 5.69M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 31.21M$ 31.21M $ 31.21M Ofertă află în circulație 3.89M 3.89M 3.89M Ofertă totală 21,359,921.793765157 21,359,921.793765157 21,359,921.793765157

Capitalizarea de piață actuală pentru Croatian Football Federation Token este $ 5.69M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VATRENI este 3.89M, cu o ofertă totală de 21359921.793765157. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 31.21M.