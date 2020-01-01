Tokenomie pentru CRE8 (CRE8) Descoperă informații cheie despre CRE8 (CRE8), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CRE8 (CRE8) CRE8 Finance is a next-generation Web3 platform designed to tokenize Real World Services (RWS) – bringing freelance gigs, consulting, creative work, and other service offerings onto the blockchain. In the same way that Real World Assets (RWA) tokenization brings physical assets on-chain, RWS tokenization brings what you do on-chain. CRE8's mission is to empower service-based industries through secure, scalable tokenization, unlocking liquidity and global reach for service providers by turning their time and skills into digital assets. The core belief at CRE8 is that the future of work is decentralized and on-chain, enabling trustless transactions, instant payments, and borderless access to opportunities. Pagină de internet oficială: https://cre8finance.app/ Carte albă: https://cre8-docs.gitbook.io/cre8-docs Cumpără CRE8 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru CRE8 (CRE8) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CRE8 (CRE8), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.31K $ 9.31K $ 9.31K Ofertă totală: $ 995.86M $ 995.86M $ 995.86M Ofertă aflată în circulație: $ 995.86M $ 995.86M $ 995.86M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.31K $ 9.31K $ 9.31K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului CRE8 (CRE8)

Tokenomie pentru CRE8 (CRE8): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CRE8 (CRE8) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CRE8 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CRE8 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CRE8, explorează prețul în direct al tokenului CRE8!

Predicție de preț pentru CRE8 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CRE8? Pagina noastră de predicție de preț pentru CRE8 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CRE8!

