Informații privind prețul pentru Crazzers AI (CRAZZERS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0 Maxim 24 h $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.66% Modificare de preț (1 zi) -12.50% Modificare de preț (7 zile) -13.38%

Prețul în timp real pentru Crazzers AI (CRAZZERS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CRAZZERS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CRAZZERS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CRAZZERS s-a modificat cu +0.66% în decursul ultimei ore, cu -12.50% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.38% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Crazzers AI (CRAZZERS)

Capitalizare de piață $ 42.53K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 111.11K Ofertă află în circulație 382.77M Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Crazzers AI este $ 42.53K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CRAZZERS este 382.77M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 111.11K.