Tokenomie pentru Craze (CRAZE) Descoperă informații cheie despre Craze (CRAZE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Craze (CRAZE) The Future of Memecoins on Ethereum Launch Meme Coins Gaslessly. Stake Craze Token. Share the Revenue. Welcome to the first gasless Ethereum memecoin platform, built to dominate the bull run. Stake your Craze Tokens and earn a share of our billion-dollar potential. About Craze.fun Revolutionizing Memecoins on Ethereum At Craze.fun, we're redefining what's possible in the world of memecoins. Inspired by the groundbreaking success of Pump.fun, we've built the first gasless memecoin launchpad on Ethereum, solving the problem of high gas fees that have long plagued the Ethereum network. Our mission is simple Empower creators with an accessible, low-cost platform to launch their meme coins. Reward the community by sharing 50% of platform revenue with Craze Token stakers. Drive innovation in the Ethereum ecosystem with tools and utilities that grow alongside the memecoin market. With the bull run upon us, Craze.fun is more than a platform - it's a movement. We're combining Ethereum's global liquidity with the explosive power of memecoins to create a billion-dollar ecosystem where everyone, from creators to investors, can thrive. Pagină de internet oficială: https://crazetoken.io/ Carte albă: https://www.crazetoken.io/assets/LitePaper.pdf Cumpără CRAZE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Craze (CRAZE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Craze (CRAZE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.43K $ 6.43K $ 6.43K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.43K $ 6.43K $ 6.43K Maxim dintotdeauna: $ 0.01051485 $ 0.01051485 $ 0.01051485 Minim dintotdeauna: $ 0.0000063 $ 0.0000063 $ 0.0000063 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Craze (CRAZE)

Tokenomie pentru Craze (CRAZE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Craze (CRAZE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CRAZE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CRAZE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CRAZE, explorează prețul în direct al tokenului CRAZE!

Predicție de preț pentru CRAZE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CRAZE? Pagina noastră de predicție de preț pentru CRAZE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CRAZE!

