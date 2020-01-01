Tokenomie pentru Covesting (COV) Descoperă informații cheie despre Covesting (COV), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Covesting (COV) Covesting is a Blockchain based peer-to-peer asset management platform. Investors can easily browse through dozens of trading strategies, provided by professional crypto currency traders and subscribe to the ones matching their goals. Thanks to technology-based solutions and smart-contracts, Covesting platform allows its users to replicate trading activity of a chosen Model directly into their segregated account at Covesting. Pagină de internet oficială: https://covesting.io Carte albă: https://covesting.io/Covesting_White_Paper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Covesting (COV) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Covesting (COV), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 472.76K $ 472.76K $ 472.76K Ofertă totală: $ 18.73M $ 18.73M $ 18.73M Ofertă aflată în circulație: $ 18.73M $ 18.73M $ 18.73M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 472.76K $ 472.76K $ 472.76K Maxim dintotdeauna: $ 2.38 $ 2.38 $ 2.38 Minim dintotdeauna: $ 0.002 $ 0.002 $ 0.002 Preț curent: $ 0.02524676 $ 0.02524676 $ 0.02524676 Află mai mult despre prețul tokenului Covesting (COV)

Tokenomie pentru Covesting (COV): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Covesting (COV) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri COV care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri COV care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru COV, explorează prețul în direct al tokenului COV!

Predicție de preț pentru COV Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta COV? Pagina noastră de predicție de preț pentru COV combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul COV!

